（中央社記者潘智義台北23日電）你知道台灣前5大旅遊目的地是哪些城市？前5大熱門商圈又在哪？雄獅旅遊調查，高雄、花蓮、澎湖、台南、金門依序為前5大旅遊目的地。



雄獅旅遊指出，前5大旅遊熱門商圈依序為屏東墾丁、高雄義大、台南小西門、台北101、台中逢甲商圈。



雄獅旅遊今天宣布，推出創新推出在地旅遊專家「旅途中Journey on」App，有全台最強大，超過5千個台灣旅遊商品，以及多款市場獨家特色商品，更提供超人性化的使用介面，還有嚴選市場最低價的遊程體驗和特色票券。



因此，下載「旅途中Journey on」App，就可輕鬆滿足食、住、行、遊、購、娛的多元需求，精省玩透全台灣！



雄獅旅遊說，隨著行動通訊科技應用的快速發展，且伴隨著目的地旅遊興起，正式宣告智慧旅遊時代來臨，有鑑於此，雄獅旅遊以貼近消費者需求為設計理念，於2017年仲夏之際，正式推出手機應用程式「旅途中Journey on」。



雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川表示，「旅途中Journey on」App推出後，各地旅遊局、觀光產業協會，都樂觀看好這項產品，推出在地遊、周邊遊，結合在地人、在地小車、中巴業者，期盼讓在地人賺到錢。



黃信川說，「旅途中Journey on」App代表雄獅在O2O(Online To Offline)營運模式的創新，更意味著雄獅未來將以全球目的地旅遊做為旅客服務發展的策略主軸，正式從以台灣為主要客源地的旅行社，轉型成全球目的地旅遊的在地旅遊專家。



他強調，將持續結合行動載具、大數據行銷、雲端科技等加值應用，為各地旅人提供專業在地服務。1060523