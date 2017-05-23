（中央社記者田裕斌台北23日電）一般人理財都遇到什麼問題？根據中國信託商銀調查，包括投資、記帳、保險都可能是讓客戶苦惱的問題，現在只要靠數位化，都能「一指搞定」



中信銀近年藉由客戶訪談與大數據分析，發現客戶最常面臨的投資問題分別為「不知道如何選擇投資標的」、「沒時間關注市場動態變化」與「不知如何判斷進出場時點」。



中信銀表示，數位創新理財服務的「智動GO」，完整投資理財規劃協助客戶突破理財瓶頸，透過網路銀行或「中信行動達人」APP完成線上簽約及風險屬性評估，並填妥目前人生階段、理財目的、投資偏好等問題，專業團隊利用智能演算機制則依據客戶需求提供最適投資策略。



另一方面，中信銀針對25歲至40歲客群進行多場焦點團體座談調查，發現65%客戶表示，手動記帳耗時又麻煩，針對有帳務整理需求的客戶，中信銀推出「智彙記」收支管理平台，可協助客戶自動將新台幣活存與刷卡紀錄進行收支分析，近期更將推出個人化理財建議報告，客戶可參照收支分析報告書的建議與自身理財需求，直接於線上完成投資、信貸與房貸申請。



至於有房貸與信貸需求的客戶，提供「i適貸」網站服務與「Online貸」服務，現有房貸客戶更最快可在2個工作天內完成房貸審核；此外，中信銀今年3月獲主管機關核准開辦網路投保業務推出「智選保」服務，只要「網路投保會員註冊」、「填寫投保資料」、「填寫繳費資料」3步驟並開啟OTP密碼即完成網路投保申請作業。