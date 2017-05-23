（中央社記者李晉緯台北23日電）台東縣副縣長陳金虎今天拜訪中職會長吳志揚，並於常務理事會說明台東縣棒球村第一棒球場的整建進度，在預計年底可修繕完成的情況下，表明爭取中職例行賽。



吳志揚與球團代表對台東縣積極爭取中職賽事表示高度肯定，也允諾在年底整建完成之後，將會安排場務代表前往台東棒球場實地評估籌辦例行賽事的可行性。



另外也有球團代表提出，希望在球場夜間照明設備完工之後，能在啟用前先針對夜間照明舉辦測試賽，讓球場的功能性能更完整的呈現。



台東縣為了爭取中職再度回到台東比賽，除了未來將在台東棒球場加裝夜間照明設備之外，也會將原有的電子記分板更新為LED記分板，包括球員休息室、轉播室、控制室及球場周邊設施的修繕，都預計將在今年底全部完工。



2006年中華職棒首度在台東縣舉辦職棒例行賽事，但在2008年3月30日的統一獅與兄弟象比賽之後，至今不曾再於台東安排賽事。1060523