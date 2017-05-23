讀賣巨人隊今天在阪神甲子園球場跟死敵阪神虎隊進行「傳統的一戰」，巨人隊由王牌菅野智之主投7局被打6安打無失分好投帶領下，終場以1:0完封虎軍，巨人隊不但拿下2連勝，也拿下系列賽首勝。

這場比賽雙方形成投手戰，巨人7局上才由捕手小林誠司敲出適時安打，打下全場唯一分數。

菅野7局飆出6次三振，只有2次四死球，搶下本季第6勝，防禦率1.58，成為央聯勝投、防禦率雙冠王。

菅野表示：「球隊大家都很有決心要投入這次的三連戰，拿到首勝很重要。」

上次他對阪神8局被打9安打失4分，今天如何修正？他說：「一直研究打者，小林也一直鼓勵我一定會贏，所以很開心。」

7局下菅野雖然招致一、二壘有人局面，但他連飆3K，也自己化解危機。

橫濱DeNA出戰中日隊，主砲筒香嘉智3局下轟出2分砲追平，終場橫濱DeNA就以9:4贏球。

廣島出戰養樂多，5局下安部友裕敲出敲出右外野超前安打，終場以3:2險勝。