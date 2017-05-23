中華職棒／失誤加連續暴投 富邦苦吞5連敗NOWnews今日新聞 (2017-05-23 21:23)
中信兄弟和富邦悍將，今天在洲際棒球場碰頭，急於求勝的兩隊，在前5局共敲出3發全壘打，以2：2戰平；兄弟則在8局靠著對手的失誤以及暴投，回來得到制勝的1分，終場就以3：2獲得勝利，而輸球的富邦則吞下5連敗。
富邦首局靠著高孝儀的2分打點全壘打，先馳得點、暫時取得領先，不過中信兄弟不愧是本季最會打全壘打的球隊，在曾陶鎔和蔣智賢2發全壘打的轟炸下，成功在4局下扳平比數。
洋投羅力今天依舊穩定，主投7局被敲出6支安打、僅丟2分，還送出10次三振，防禦率上升到1.89；而鄭錡鴻在首局雖然有些不穩定，但他很快利用自己的經驗，找回投球手感，接下來5局的投球沒有讓對手再得分。
8局下半，富邦游擊手陳凱倫的1次失誤讓打者彭政閔上壘，接著他又靠著投手連2次的暴投攻佔三壘，接著周思齊擊出中外野深遠飛球，形成高飛犧牲打，成功護送隊友回來得分，讓兄弟取得關鍵超前。
9局上，江忠城上來關門，乾淨俐落的抓下了3個出局數，幫助球隊鎖定住最終的勝利。
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