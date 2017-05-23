



由蔡康永首度執導的喜劇電影《吃吃的愛》將於5月27日全台上映，昨（22日）在北京舉行了「再見康熙」全國巡迴首映禮北京站發佈會，導演蔡康永攜徐熙娣（小S）、金世佳、李子峰、陳漢典等主創以及驚喜嘉賓范瑋琪、阿雅出席發佈會。

主持人兼電影客串演員陳漢典一上台就踢館「康」與「熙」，面對犀利拷問片名問題、演技打分、男主角的選擇等問題，蔡康永有問必答，開誠佈公大爆料。「康」、「熙」、陳漢典三人湊在一起，整場瀰漫著「康熙來了」的氛圍，不僅現場輪番拷問金世佳與李子峰，更有神秘「康熙日曆」登場。蔡康永還首次披露心聲表示電影是他欠了12年康熙粉的禮物，「演員」則是他送給徐熙娣（小S）的禮物。小S姐妹淘范瑋琪、阿雅驚喜登台暢聊康熙12年感情，並當場宣佈將未到場的林志玲正式納入S姐妹淘。

陳漢典上台踢館「康」與「熙」，犀利拷問蔡康永關於男主角的挑選原因，蔡康永表示他需要能夠激發徐熙娣（小S）更深入的一面，並且不會介意他和徐熙娣（小S）都是第一次觸電影的演員，因此金世佳是最好的選擇。而林志玲雖沒到場，依舊存在感十足，導演蔡康永談起她時表示：「林志玲有比演技更加耀眼的存在，就是她和小S的姐妹情。」

蔡康永有問必答，而面對徐熙娣（小S）陳漢典就沒這麼好運氣了，不僅被搶了主持人的位置，還被徐熙娣（小S）當場嫌棄主持爛，現場似乎重現「康熙來了」，兩位男演員變身「嘉賓」角色，被徐熙娣（小S）連番拷問，直呼招架不住。金世佳首次公開拒絕蔡康永內幕，表示其實自己是怕對不起導演蔡康永的信任。而李子峰被問到是否私下罵過導演，李子峰惶恐表示完全沒有的事。

不僅有康熙的犀利大拷問，現場還準備了一本神秘的「康熙日曆」，裡面是《康熙來了》12年來換過的八次片頭，蔡康永和徐熙娣（小S）以及陳漢典三人就這「片頭」聊起12年的趣事，似乎歷歷在目。蔡康永邊回憶「康熙」往事邊說：「長期看《康熙來了》的觀眾，是我這部電影的VIP觀眾，」他說，「電影裡藏了一些我要講的話，想跟康熙的粉絲們說的，我以為會藏在小S的嘴裡，結果剪輯後發現卻是藏在林志玲的嘴裡的。」

當徐熙娣（小S）在電影中的劇照出現在日曆的最後一頁，蔡康永首次披露心聲說《吃吃的愛》是送給康熙粉的禮物。談到徐熙娣（小S），蔡康永再次深情告白表示讓她成為一個真正的「演員」，是他送給小S最後的禮物。

S姐妹淘其中的范瑋琪、阿雅當天也驚喜登場，為徐熙娣（小S）的首部電影助陣。聊起曾經二十幾年的友誼，范瑋琪「吃醋」地詢問她和林志玲誰比較重要，林志玲巨型人形立牌也被工作人員端上台，徐熙娣（小S）面對林志玲巨幅立牌表示當然是范瑋琪和阿雅更重要，不過林志玲還是有加入姐妹淘的可能，並現場詢問兩位「姐妹淘」的意見，卻不料遭遇好友大爆料。徐熙娣（小S）最後還是誠懇表示林志玲人還不錯，最終經過好友認可林志玲成為S姐妹淘的新成員，眾人一同與林志玲巨型人形立牌合影。

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