描寫北京幫派新舊世代交鋒和時代衝擊的熱血電影《老炮兒》，除了前EXO成員吳亦凡備受年輕影迷矚目，成為焦點還有網劇《盜墓筆記》走紅的「國民校草」偶像李易峰，歌手出道的李易峰自演出馮小剛叛逆兒子「曉波」而演技大躍進。尤其李易峰在大陸年輕偶像中一支獨秀，因為他除了演技才華洋溢之外還飽讀詩書，甚至還出過自己的個人自傳「壹刻」並登上暢銷書排行榜前五名，結果他下了戲還是沈浸在角色裡，寫了一封給馮小剛的家書，竟然被收編到學校教材中，令觀眾嘖嘖稱奇！

李易峰此次飾演低調冷峻小炮兒「曉波」，他形容「曉波是個憤世嫉俗的孩子，叛逆不理解父親，心裡還是把父親當成這世界上最親近的人。」李易峰坦言自己並未經歷過叛逆期，跟真正父親也沒那麼火藥味十足，要跟馮小剛嗆聲他還怕演不到位；但因為這片晉身影帝級的馮小剛對李易峰演技非常肯定，｢易峰真演的不錯！感覺和眼神完全可以貼近電影。」