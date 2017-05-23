李易峰粉絲拉攏馮小剛 威嚴老炮兒認養千萬兒媳婦Wow!NEWS新聞網 (2017-05-23 19:01)
描寫北京幫派新舊世代交鋒和時代衝擊的熱血電影《老炮兒》，除了前EXO成員吳亦凡備受年輕影迷矚目，成為焦點還有網劇《盜墓筆記》走紅的「國民校草」偶像李易峰，歌手出道的李易峰自演出馮小剛叛逆兒子「曉波」而演技大躍進。尤其李易峰在大陸年輕偶像中一支獨秀，因為他除了演技才華洋溢之外還飽讀詩書，甚至還出過自己的個人自傳「壹刻」並登上暢銷書排行榜前五名，結果他下了戲還是沈浸在角色裡，寫了一封給馮小剛的家書，竟然被收編到學校教材中，令觀眾嘖嘖稱奇！
李易峰此次飾演低調冷峻小炮兒「曉波」，他形容「曉波是個憤世嫉俗的孩子，叛逆不理解父親，心裡還是把父親當成這世界上最親近的人。」李易峰坦言自己並未經歷過叛逆期，跟真正父親也沒那麼火藥味十足，要跟馮小剛嗆聲他還怕演不到位；但因為這片晉身影帝級的馮小剛對李易峰演技非常肯定，｢易峰真演的不錯！感覺和眼神完全可以貼近電影。」
《老炮兒》描寫父子兩代隔閡與對抗，也蘊含舐犢情深的拯救與諒解，許多李易峰影迷被劇中父子情深所打動，隨著馮小剛戲裡戲外都把「曉波」李易峰認當兒子，許多李易峰粉絲竟也開始緊追「六爺」馮小剛，甚至把自己當成馮小剛的兒媳婦，小炮兒李易峰偷偷爆料：「身為長輩，小剛導演並不介意粉絲們喊他爸爸，他樂在其中還跟兒媳婦們互動頻繁。」看來威嚴老派的小剛導演顯然很享受新潮網路社群的熱情粉絲。
《老炮兒》關鍵重頭戲在父子倆於小酒館解心結，二人對戲只能靠表情、眼神和微小動作展現情緒變化。但是沒想到李易峰和馮小剛第一場戲開拍首場竟就是這場戲，導演管虎先帶他們另類暖身，｢前兩個小時，我們喝红酒進入狀態。」管虎笑說二人一直進不了狀態，最後馮小剛一人喝了一瓶半伏特加，情感有了，馮小剛拍完也醉倒了，也讓李易峰就此了解節奏感和人物個性。
雖然三個月電影拍攝殺青，李易峰意猶未盡還沒從戲裡走出，「我似乎還有很多像對六爺說的話沒有說。攢在心裡一直沒說的話也該說說了，說給現在還活在老炮兒精神裡的那些人，說給六爺……」於是他以兒子曉波的身分寫了一封家書給六爺張學軍，結果這封信動人真情大受各方讚嘆，（隔了十天，馮小剛導演也以自己身分寫了一封長輩信給曉波，）沒想到事隔三個月後，竟然傳出李易峰寫的這封家書被收進中學輔助教材，讓影迷們大讚李易峰對角色確實用情至深，才能寫出字字肺腑動人家書。
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