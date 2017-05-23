等了10年 6月再度出輯 歌手黃致列盼一曲成名 7月來台唱給你聽Wow!NEWS新聞網 (2017-05-23 18:26)
南韓歌手黃致列憑藉去年參演中國-我是歌手4的節目打響知名度。鮮肉般的外表卻擁有大叔嗓音的反差萌吸引不少人的注意。深厚的演唱功力也在該季節目中獲得第三名的榮耀。
黃致列在2007年出道，星途始終未開。直到2015年參演韓國綜藝-看見你的聲音與不朽的名曲在韓國嶄露頭角，又在2016年初參加了我是歌手4，打開了海外市場。他笑稱自己是中古新人，等了十年，真的都在放棄邊緣了，能重新站上舞台簡直是奇蹟。身為歌手，他最大的夢想是能擁有一首代表自己的成名曲。今年6月將重返歌壇，於韓國推出迷你專輯，希望能一曲唱進大家的心裡。
去年11月初曾來台舉辦粉絲見面會的黃致列，吸引近2500名粉絲到場。今年7月他將再次與粉絲相約台北國際會議中心，舉辦新專輯首唱會。據悉這可能將會是發行專輯後的第一場新歌演唱海外行程。黃致列本人表示，這次再出發的專輯內容，他自己也參與了創作，將會收錄自創曲，真的是用了120萬分的心意在準備，希望大家會喜歡。黃致列台北新歌首唱會將於7月30日在台北國際會議中心舉行。
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
隋棠尪獻上「我愛妳」紅包 傻問：520是什麼節日？【NOWnews今日新聞】
魏如萱帶腰傷跑半馬 遇白人帥哥搭訕「是娃娃嗎」【NOWnews今日新聞】
2男星旅館開房間愛愛 卻把床震垮了【NOWnews今日新聞】
凍齡30年 雪兒經典透明薄紗造型亮相【中央社】
《惡女》金玉彬再戰坎城 首映掌聲長達4分鐘【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》