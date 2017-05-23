



鄭宜農帶著睽違六年的第二張創作專輯《PLUTO》「登陸」好事989電台，向DJ HUSKY（陳家逵）透露這張創作終於讓她從外太空回到地球與人間的感覺。



由於鄭宜農跟HUSKY都曾是淡江大學的學生，兩人自然而然聊起了大學生活，HUSKY調侃鄭宜農，印象裡中文系大多是典型的長髮氣質美女，難怪像鄭宜農這樣「比較做自己」的怪怪女會唸不下去，還順便把鄭宜農的學姊路嘉欣也拉下水，大笑：「淡江中文系的怪怪女代表就你們兩個啦！」

專輯中有許多歌詞都跟酒有關係，鄭宜農也不諱言自己其實花了很多時間泡在酒吧裡，這話題讓同樣也愛小酌的HUSKY立刻興奮了起來，兩人開始大聊台北的小酒吧以及都市人喝完酒之後變身的各種樣貌。鄭宜農描述自己其實喝開之後，反而變成照顧身邊喝醉朋友的角色，很多時候她都覺得朋友喝茫也太「盧」了，其實很想揍他們，但是她都會耐著性子安慰他們，還不斷跟朋友說：「不管怎麼樣，我都愛你！」，除了安慰朋友外，她也很愛偷聽隔壁桌講話，聽完讓HUSKY得到結論：原來創作才女喝茫會變身成大媽阿！鄭宜農則邊笑邊說這些在酒吧觀察到的人生百態都是她創作的重要養分。

《PLUTO》融合了電氣、POP與民謠等曲風，鄭宜農也表示這是這幾年來對自我追尋與嘗試的結果，與第一張專輯比起來，她覺得那時候比較像是悶在自己世界的一個少女。HUSKY也讚嘆地說，別人可能要花一輩子面對與尋找的出路，像是結婚、離婚，甚至是面對自己的情慾而出櫃這些事情，鄭宜農只花了幾年就全經歷了，還能用輕描淡寫的口吻帶過，根本就是太老成了！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』