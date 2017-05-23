



韓國男星金玟錫6月25日即將訪台舉行《金玟錫首次台北見面會~初次見面你好嗎~》，昨日午間透過MTV《我愛偶像》與台灣粉絲隔空互動，與吳建恆訪談中親切回答網上粉絲們提問，得知台北見面會即將售票，金玟錫努力以中文對粉絲喊話相約:「大家要來喔！」。

直播中粉絲紛紛留言稱讚金玟錫很帥、可愛，令他害羞得有些不知所措，他坦言:「被稱讚時習慣會害羞，有時害羞到想躲起來。」他並承諾會努力讓自己不愧對大家對他的稱讚，金玟錫應粉絲要求也害羞地對鏡頭送上手指愛心，被問及理想型，他說:「每個階段都在變，但最看重的是心，心地要善良賢明。」具有廚師資格的金玟錫還說:「料理我自己很會做，女生不會也沒關係。」問及未來想挑戰角色，金玟錫說:「很想挑戰有錢人角色，因為演了太多窮人的角色，從來沒聽人家說我長得很窮，那為什麼都找我演這種角色呢?」

27歲的金玟錫雖然作為演員資歷尚淺，透過《太陽的後裔》、《Doctors醫生們》、《被告人》等幾部人氣韓劇中表現，演技備受觀眾肯定，劇中常是伶俐、活潑又有點可愛的氣氛製造者，拍戲期間金玟錫也廣獲導演及前輩演員稱讚疼愛，好人緣讓金玟錫也成了新生代演員中的人脈王，曾為活動或拍戲訪台的雙宋CP、李聖經、朴信惠等，合作後都與金玟錫成了好友。

金玟錫演活《Doctors醫生們》中神經外科住院醫生崔強洙一角同時，不但與朴信惠、金康鉉等同戲演員成為好友，拍攝劇中關鍵催淚的剃髮戲時，由於他已因夯劇《太陽的後裔》走紅並接下《人氣歌謠》MC之職，導演吳忠煥一度擔心他改變心意不願剃髮，結果金玟錫依然遵守約定，而且感情戲演得十分到位，令導演非常感謝他，加上該劇收視成績順利衝破20%大關，導演也在金玟錫拍剃髮戲同天履行他自己的收視公約，在片場陪金玟錫同一天剃髮。讓金玟錫贏得百想藝術大賞新人演技賞的《Doctors醫生們》，即日起每周一至五晚間九點八大綜合台播出中。

金玟錫預告正積極為6月25日來台做準備，他想要給台灣粉絲看看戲中角色之外、真實的金玟錫的各種樣貌，請大家多多支持，並透露有在練唱一首中文歌:「中文發音對我是有些困難的，正在努力練習。」

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』