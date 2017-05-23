



2017 hito流行音樂獎將於6月4日在台北小巨蛋盛大舉行，今年共有42組藝人接續演唱，也是史上最多組星光的一屆，眾星雲集小巨蛋，將在6月4日閃爆全場！日前公佈頒獎典禮將由亞洲唱作天王林俊傑大氣獻唱開場，林俊傑的表演也將結合最新科技，帶給觀眾最吸睛的演出！Hit Fm不惜以重金打造，期待用科技與視覺創意呈現出前所未有的互動視覺體驗，帶領台灣的頒獎典禮走入新的紀元！此屆頒獎典禮是由「必應創造」負責軟硬體全方位整合並結合新創團隊「遊樂製品」、「共振頻率視覺」首次挑戰以LIVE直播形式在大型頒獎典禮中執行AR視覺技術！

林俊傑透露，這場表演將會從他發行的12張專輯當中，選出4首歌曲代表他各階段的心路歷程：其中有剛出道的忐忑與割捨、因忙碌身體健康每況愈下進而重新審視自己的步調、出道10年提醒自己愛音樂的初衷、最後則是現階段的他用音樂、創作呈現出最透明的狀態！林俊傑更希望所有支持他的朋友們，可以到現場觀看他的演出、體會更多他想傳達的故事。



超人氣男神Bii畢書盡前兩年於hito流行音樂獎都帶來熱歌勁舞，2015年與炎亞綸的跨公司合作，除了重新演繹對方主打歌外還在台上以舞切磋、2016年雖然如火如荼在籌備個人演唱會，但為了喜歡他的歌迷們特別獻出了新歌〈Catch your double eye〉首唱，還大秀舞技以及自彈自唱的功力。今年Bii畢書盡回歸深情王子路線，將帶來六首重新編曲的抒情組曲，Bii畢書盡表示：「今年不像以往有很多舞者老師、花俏的表演，純粹想回到音樂本身，有點像十年前剛到台灣的我一樣，就是一個很愛唱歌的男孩，沒有太多華麗的包裝，很單純、很真誠，這一次希望可以在hito流行音樂獎的舞台上好好唱歌給大家聽。」畢書盡也期待這一段表演要帶著粉絲們一同複習，為Bii畢書盡年底的小巨蛋演唱會暖身，保證讓大家聽得如癡如醉！

另外，入圍本屆最受歡迎新人的鼓鼓，之前參與快閃活動時曾提到會認真準備參與頒獎典禮的表演，多才多藝的鼓鼓為了hito流行音樂獎，特地把他的招牌動感歌曲〈嗯哼〉再次重新編曲，將會搭配鋼琴親自彈奏演出，舞蹈的部份更請舞蹈老師加進新的元素使舞步更有看頭！最近鼓鼓雖然忙錄於走海外宣傳的行程，他依舊抓緊時間勤勞地練習自彈自唱，期待在下週日登場的頒獎典禮讓大家看到他不同的一面！



更有一組帥氣滿溢的合作則是由即將來台開唱的丹麥歌手Christopher，與新生代創作暖男Eric周興哲將合作演出，都擁有深情嗓音的兩位才子合體，勢必使整個小巨蛋充滿粉紅色泡泡、每位觀眾都忍不住少女心爆發！溫暖動人的歌聲要請各位觀眾耳朵準備好，光聽這個組合就能讓人全身酥麻了啦！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』