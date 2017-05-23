



中視《冰冰Show》即將開播，今(23)日舉行首播記者會，主持人白冰冰與助理主持人簡至豪的身分卻被資深藝人楊繡惠、網紅林進、小A辣亂入搶走，讓正牌主持人白冰冰趕緊出場救火，記者會上不只讓兩代藝人秀才藝，更以「往紅」PK「網紅」的方式，以節目為題，各自宣傳拚本事大較勁。白冰冰看到網紅們的表演就說，自己是『不落伍的時尚阿嬤』，她時常關注網路紅人，甚至比年輕人還懂，所以她會致力將《冰冰Show》打造成時代的溝通橋樑，邀請素人網紅到節目中表演，也邀請資深藝人到節目中與白冰冰同歡，重現當年的秀場風華。

《冰冰Show》以談話性節目為主，融合冰冰姐擅長的秀場生態，加入短劇表演豐富節目的完整度。除了希望能留存閩南語俚語與禮俗禁忌等文化傳承，也會結合時事議題做討論，要提供觀眾一個更多元且具開創性的好節目，所以冰冰姐也說自己要主持到身體不行、大家不看的那一天。

最近因秀場天王豬哥亮過世，讓過去白冰冰與豬哥亮在秀場表演時，白曉燕被豬哥亮偷偷cue上台表演時的畫面公開，讓白冰冰看到時，感概畫面中的五位，現今只剩下兩位，不禁悲從中來。白冰冰分享當年的她不願公開單親媽媽的身分，因為尊敬豬大哥，不敢拒絕，現在則是感謝當年的豬哥亮，讓她與白曉燕難得同台畫面留下。

說學逗唱都難不倒白冰冰，近日有名嘴說她是豬哥亮接班人，讓白冰冰直呼很榮幸，當年的她從一個小配角演到主角，更在豬哥亮身邊學會主持技巧，也曾帶過康康、吳宗憲等大牌主持人，白冰冰說她的強項是鄉親互動，即使年紀漸長但心不老，喜歡年輕人的東西，不與社會脫節。希望《冰冰Show》可以為社會帶來歡笑。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』