今年對葛仲珊來說是幸運的一年,首先是這張專輯匯集了很多好朋友的幫忙,完成了自己很滿意的一張作品,現在又獲得了金曲獎國語最佳女歌手入圍的肯定,讓她非常的開心。另外最近另外一件讓她興奮的事情就是能夠獲邀參與「Grow Up. 像你的樣」大製作微電影,Miss Ko很榮幸能參與這個全球盛事,並成為台灣之代表歌手。她首次以演員身分站在鏡頭前,獨挑大樑挑戰演技以 “ Get a real job “為主題展現永不放棄精神,經過與導演G蛋數次的開會,台灣賓士也大規模打造出彷彿回到紐約的場景製作,真的可以說是重現了自己真實的成長故事,看到剪輯完成的影片時自己真的是深受感動,好像回到當下的情景。她也期望透過自己的故事能夠給時下青年一些啟發,激勵新世代族群能找到自己的路,且活出自己的態度!在影片拍攝中,她也駕馭了 Mercedes-Benz 最具型格的跨界運動跑旅 The new GLA,她開心的表示自己真的很喜歡這台車帥氣十足的外型及性能,只是在拍片過程中不能盡情地挑戰速度,希望有機會可以好好的感受一下它動感十足的性能,不過雖然喜愛開車時的速度感,也強調安全駕駛還是最重要的,所以 Mercedes-Benz 全車系的安全配備也讓她開起車來非常安全及自在!

嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊再度問鼎金曲獎,非常巧合的又跟艾怡良及家家同時入圍,當初也是跟她們倆一同入圍金曲新人獎,Miss Ko 稱也算是非常有緣份的組合。說到這次金曲歌后的入圍者,Miss Ko 表示大家都是非常有實力的,不敢說誰是最強的對手,但是她表示自己蠻希望魏如萱得獎,因為兩人私下是好朋友,針對這次兩人都入圍也都互相加油打氣,所以無論是誰得獎的話自己都會非常的開心。說到金曲獎的準備,Miss Ko 表示自己目前還沒有想這麼多,目前有想到的幸運物就是自己的家人及朋友,所以這次金曲獎有邀請到媽媽及很多朋友一起參加,如果真的可以獲獎她相信就是因為朋友的義氣帶給她的幸運加持。出席典禮的服裝已經開始討論了,但目前還沒有明確的想法,Miss Ko 開玩笑的表示私下有跟魏如萱討論過,不然她穿性感風而魏如萱穿嘻哈風,相信這樣應該會蠻有趣的,能帶給大家耳目一新的感覺。雖然公司同事也都開玩笑的力推性感風,但最後她也哈哈大笑的表示要她耍性感肯定是要好好說服葛媽的,因為不知道自己有什麼可以露。

