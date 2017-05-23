



「杜琵CP」持續發燒，三立偶像劇「愛上哥們」八月將再次出征日本，於8/12在東京舉辦見面會，今（23日）陳楚河、賴雅妍攜手出席公布記者會，賴雅妍一身黑色勁裝，讓陳楚河大讚性感，賴雅妍表示近半年勤健身瘦身，瘦了快五公斤，而眾人也關心陳楚河之前傷勢後續，他表示大腿萎縮須持續復健訓練。

三立偶像劇「愛上哥們」去年三月成功舉辦了首場台北售票見面會，緊接著十一月又到大阪舉辦見面會，而這股魅力延燒至今年，八月，「杜琵」將要再次前往日本，在東京舉辦售票粉絲見面會，而「杜琵戀」是熱力散發最持久的一對螢幕情侶。昨（23日）陳楚河與賴雅妍參加公布記者會，現場擠滿死忠粉絲，並公布東京將於6/1日公布售票資訊，6/6日起正式售票，而這次主辦單位COMIC RITZ KK社長竹之內良和社長也親臨現場，贈送兩人有機咖啡及金箔清酒，他們在記者會中敲擊酒樽象徵祈福，預祝售票成功。

這次「杜琵CP」再次合體，陳楚河直讚賴雅妍性感，雖然當天她走中性路線，但仍難掩女人味，陳楚河笑說是：「是性感，有股不良少女的魅力！是我對她最有感覺的一次。」這次兩人為了演出全新演出內容已開始絞盡腦汁，甚至還未討論就已先吵架，原因是賴雅妍仍有其要務在忙，而陳楚河又是急性子，他笑說：「我希望節目內容物超所值！」他還希望自己能有機會以「灌籃高手」高手造型出現去迷惑櫻花妹，賴雅妍也建議這次該他獨唱，甚至跳舞，讓陳楚河遲遲不敢回答。而陳楚河之前因工作腿受傷，八月又將前進東京舉辦粉絲見面會，大家都關心他的傷勢是否康復，陳楚河表示目前狀況很好，但由於大腿有些許萎縮，目前仍持續復健，加強腿部訓練，他也很感謝在這過程中賴雅妍等好友的關心，陳楚河也表示自己個性已改變許多，受傷後開始能接受不完美。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』