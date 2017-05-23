



實力唱將符瓊音（Meeia）於5/22推出全新創作單曲《管他說什麼》，符瓊音為了突破以往，邀來擅長拍攝時尚大片的新銳攝影師曾崇倫，得知攝影師剛剛拍攝過的女明星是女神莫文蔚，她搞笑說：『我簡直挖洞自己跳，算了再怎麼瘦都不可能，乾脆先買塊雞排壓壓驚，一切交給科技（修圖軟體）』實際上，頹廢五分鐘後她還是乖乖去做運動----，『雖然修圖軟體很厲害，我還是不能嚇到第一次合作的對象啦！』符瓊音長期以來「嚴以律己」，都在家裡自主訓練，從有氧運動做到核心肌群，吃東西也採用健康的「生酮飲食」，只吃有機未加工的食材，相當養生，她果然美美出鏡，挺25寸細腰拍封面，健身有成！



甫推出全新創作單曲《管他說什麼》的符瓊音，自己包辦詞、曲和製作，她轉型全才音樂人，寫出自己真實心情。殊料，在拍攝新造型過程中，她的真性情也差點讓大家笑到岔氣。符瓊音搞笑說『第一次合作可能還不熟，結果拍攝一個需要灑水的性感造型的過程中，我就越拍（動作）越鹹濕』。攝影師曾崇倫表示當下馬上叫她表情收回來，免得整個走歪啦！

符瓊音自白：『我出道的時候社群網站並不流行，當時跟粉絲互動都是透過部落格，當時不懂得如何回應別人的支持，一直到這幾年經歷了很多起落，才發現原來他們一直都還在期待我的作品。』她因為近期開了臉書粉絲頁，瞬間人數加到5萬名，發現粉絲們都期待著「粉紅坦克」出新片，而且透過私訊或直播，直接給予她鼓勵和呼喊，讓她感動不已，決定稱2017年是「符瓊音粉絲元年」，決定每年都要辦歌迷聚會回饋粉絲！



今年年初，符瓊音下廚邀請粉絲們聚餐，還出動符媽媽炒了一大鍋招牌米粉，犒賞粉絲！結果粉絲們都比較青睞媽媽的廚藝，讓她哀嘆：『起一個大早親手剝蝦殼是為誰辛苦為誰忙』。符瓊音常自掏腰包做活動，只要到現場支持的粉絲們，都能感受到她的貼心照顧。她說：『今年是我的粉絲元年，《管他說什麼》這首新歌也是因為被大家的支持感動而生，管他說什麼，就這樣狂飆下去吧！』

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』