



羅小白今（23日）長尾巴，正式邁入人生的23歲，前（21日）她在三創舉辦生日音樂會，吸引700粉絲擠爆現場，全家人都到場祝賀，好友張芸京（京姊）也特別上台獻花致意，並現學現賣羅小白的《UUU》來一段舞姿，羅小白讚京姊學得快，忍不住也技癢，兩個同台尬舞，讓全場尖叫不已！老闆陳威全宣布羅小白將進軍全亞洲，贈價值10萬元的英文課程，讓小白語言升級闖天下，未料刻正學日文的小白聽聞大呼：「可不可以不要～！」她解釋深怕英日語模式沒切換好，舌頭會常常打劫，惹得全場哈哈大笑！

羅小白臉書粉絲團擁有百萬大軍追隨者，她也因努力經營演藝事業，出書、出唱片，聲勢凌駕亞洲各國網紅，她上月獲邀前往日本，參加沖繩電影節，哈日的她興奮莫名，因為是第1次踏上日本的國土，讓她開心到一夜未睡，紅著眼去搭飛機都甘之如飴，她每天往返酒店和會場都會經過全日本著名的新原海灘，但行程很滿始終無法下車一遊，直到最後1天，她興致勃勃要前往海邊，此時卻下起傾盆大雨，讓她扼腕地去坐飛機，引以為憾。此外，羅小白下月要啟程赴印尼1個月，在雅加達展開長達1個月的演出，她表示：「希望可以到更多國家，和網友們面對面，帶給大家更多的歡樂！」

羅小白在全場粉絲簇擁下慶生，她的願望兼具大愛和實用性，因為她最近在找房子，所以她的生日願望，第1個是「希望親友、粉絲所有人都能平安喜樂」，第2個則是「希望很快可以找到理想的新房子，因為最近租約快到期了，最好是在大安區」，第3個願望她則放在心底。羅小白在生日音樂會以舞蹈開場，緊接大秀鼓技，更特別首曝苦練多時的Rap，引起轟動！她更打鼓演出曾沛慈的《黑框眼鏡》、林俊傑的《黑鍵》，黃明志《漂向北方》，並和粉絲尬鼓一起演出八三夭的《飢餓遊戲》，全場歡呼連連！

神秘嘉賓張芸京特別上台獻花給壽星，並感性表示，非常欣賞羅小白積極正面的個性，看著她從台藝大修舞蹈，因為喜歡打鼓的帥勁，努力練習一路打拼，原本只是個人的夢想，卻開出了燦爛的花朵，覺得她的正能量非常值得所有人學習，張芸京言談間非常以小白為傲，讓羅小白害羞不已！張芸京還說喜歡小白的《UUU》，剛好編舞老師在場，遂上台給芸姊來個現場教學，然後，張芸京跳起羅小白的《UUU》，被小白大讚：「猴塞雷！」兩姐妹一起尬起舞來，將生日會帶到最高潮！

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』