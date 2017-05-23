中華職棒／企業若想加盟 得先交5.8億元NOWnews今日新聞 (2017-05-23 20:35)
中華職棒聯盟今(23日)召開常務理事會議，除了確定新球隊母企業的資格、相關配套措施，以及加盟時程外，還確定了加盟金和保證金的金額，預計若有企業想加盟，得先繳交5億8000萬元。
本次會議決定，新球隊加盟金為1億2000萬元，而保證金則是3萬6000萬元，再加上地方棒球振興計畫(推行基層棒球活動或相關建設)1億元，最少得先拿出5億8000萬元。
中職秘書長馮勝賢表示，加盟金1億2000萬元是參照過去中信鯨加盟時的金額，本來應該是要再提高，不過為了鼓勵企業加入，因此還是決定維持過去金額。
而5年經營保證金3億6000萬元，則是參考韓職的相關辦法，若球隊不能打滿5個球季，那保證金將歸聯盟所有。
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