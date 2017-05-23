台東縣陳金虎副縣長今（23）日拜訪中華職棒大聯盟吳志揚會長，並且於常務理事會議上針對台東縣棒球村第一棒球場的整建修繕進度做簡報，希望能爭取中華職棒明年再度回到台東縣舉辦例行賽事。

2006年中華職棒首度在台東縣舉辦職棒例行賽事，但在2008年3月30日統一獅與兄弟象比賽之後，至今已8年不曾再安排過賽事。台東縣為了爭取中職再度回到台東比賽，除了未來將在台東棒球場加裝夜間照明設備之外，也會將原有的電子記分板更新為LED記分板，以及球員休息室、轉播室、控制室及球場周邊設施的修繕，預計都將在今年底全部完工。

台東縣副縣長陳金虎今天特別親自到聯盟拜訪吳志揚會長，並在常務理事會上針對球場整建修繕計畫做簡報。吳志揚會長與球團代表對於台東縣積極爭取中職賽事表示高度肯定，也允諾在年底整建完成之後，將會安排場務代表前往台東棒球場實地評估籌辦例行賽事的可行性。另外也有球團代表提出，希望在球場夜間照明設備完工之後，能在啟用前先針對夜間照明舉辦測試賽，讓球場的功能性能更完整的呈現。