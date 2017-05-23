（中央社記者李晉緯台北23日電）中職常務理事會今天做出新球隊需繳交1.2億元加盟金的決議，對此中職秘書長馮勝賢說，考量中職發展現況，原有意提高加盟金，但為鼓勵企業加盟，決定將加盟金訂在1.2億元。



中華職棒今天召開常務理事會，會中通過擴編球隊企業資格審查辦法。



最受矚目的加盟金部分，會中訂出新台幣1.2億元的金額，同時有意加盟的企業還必須繳交3.6億元的保證金，並負擔1億元規模的地方棒球振興計畫。



中職秘書長馮勝賢表示，參考中信1996年的加盟金1.2億，及近年物價波動、中職發展現況等因素，原有意將加盟金提高，但為鼓勵優質企業加盟，本次會中決定將加盟金維持在1.2億。



至於地方棒球振興計畫的部分，馮勝賢表示，這是參考韓職的作法，希望球團在獲得在地球迷支持之餘，也能重視對地方的回饋。不過，目前總額1億元，其中3000萬由聯盟執行、7000萬由球團母企業提出計畫與執行的方案只是暫訂，詳細作法、細節，還有討論的空間。1060523