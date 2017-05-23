（中央社記者鄭景雯台北23日電）藝人豬哥亮過世，電視台曝光一段白冰冰和豬哥亮同台的影片，當中還有白冰冰的女兒白曉燕，當年才12歲，坐在台下突然被拉上台唱歌，白冰冰看到這畫面「完全控制不了的飆淚」。



豬哥亮過世，曾一起在秀場打拚的白冰冰回憶，當年帶女兒白曉燕做秀，在她不知情的狀況下，豬哥亮突然走下台，拉白曉燕上台唱歌，近日這段畫面也因為豬哥亮過世，在電視台播出，白冰冰看了，「完全控制不了的飆淚」。



白冰冰說，當下不知所措，「那時我剛紅起來，不想讓人知道單親媽媽的身分，但豬哥亮畢竟是大哥，我也不好說什麼」，白曉燕意外曝光，她決定乾脆豁出去。



白冰冰與豬哥亮的好交情，從跑秀場開始建立，她眼裡的豬哥亮即使在秀場上發光發熱，賺了很多錢，但私底下卻很節儉的過日子，飲食只吃滷肉飯或粽子，過去的他，在白冰冰的印象中，不曾出國旅遊好好放鬆過。



白冰冰說，雖然豬哥亮都開玩笑說「出國深造」，但其實他可能連出國旅遊都沒有過。白冰冰透露，當年也曾跟豬哥亮說，「你賺那麼多錢，都沒有存起來，像我們都存起來買房子」，豬哥亮則開玩笑的回「我有存啊，只是都存在組頭那裡」。1060523