台灣田徑女將向嘉莉（左）克服生理期不適，23日成功在亞青少田徑賽女子7項，以4985分奪得金牌，助中華隊在最後一刻達成賽前預設的6金目標。（中華民國田徑協會提供）中央社記者李晉緯傳真 106年5月23日