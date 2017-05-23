亞青少田徑賽 向嘉莉女子7項成功摘金中央社 (2017-05-23 20:51)
台灣田徑女將向嘉莉（左）克服生理期不適，23日成功在亞青少田徑賽女子7項，以4985分奪得金牌，助中華隊在最後一刻達成賽前預設的6金目標。（中華民國田徑協會提供）中央社記者李晉緯傳真 106年5月23日
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