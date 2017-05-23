日期:5月23日，2017年U20世界杯繼續進行，東道主韓國隊迎戰阿根廷，上半場第18分鐘，效力巴薩梯隊的李昇祐一條龍破門，幫助韓國U20取得領先。

第18分鐘，韓國U20后場發動反擊，三人之間踢出巧妙配合，李昇祐從中線左側拿球啟動，面對多名阿根廷防守球員，李昇祐一個輕巧變向過掉阿根廷左邊後衛，然後用一記挑射攻破了阿根廷隊的球門。一條龍突破+挑射破門，讓人想起的阿根廷球星梅西，李昇祐用一次梅西式的進球，教訓了梅西的後輩們。

今年U20世界杯在韓國舉行，首場比賽李昇祐就用一傳一射幫助韓國U20以3-0大勝幾內亞，今年U20世界杯結束后，「韓國梅西」李昇祐註定將成為世界足壇最受期待新星。2005年世青賽（U20世界杯前身），18歲的梅西用6粒進球幫助阿根廷登頂，梅西也斬獲賽事金靴獎和金球獎，就此開啟了屬於自己的輝煌生涯。如今他在巴薩的後輩，正沿著他的軌跡前行，而李昇祐們的不斷冒出，也不禁讓人更擔憂中國足球，未來面對李昇祐領軍的韓國隊，我們會有人挺身而出嗎？

（瑪塔）