亞青少田徑賽 中華選手跨出1銀1銅中央社 (2017-05-23 20:50)
台灣田徑好手在亞青少田徑賽400公尺跨欄項目表現出色，女子選手吳佩珊（左）以個人最佳的60秒87成績獲得女子組銅牌，男子選手黃庭軒（右）則以破U18全國紀錄的52秒49摘下男子組銀牌。（中華民國田徑協會提供）中央社記者李晉緯傳真 106年5月23日
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上一則：亞青少田徑賽 向嘉莉女子七項摘金
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