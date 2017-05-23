台灣田徑好手在亞青少田徑賽400公尺跨欄項目表現出色，女子選手吳佩珊（左）以個人最佳的60秒87成績獲得女子組銅牌，男子選手黃庭軒（右）則以破U18全國紀錄的52秒49摘下男子組銀牌。（中華民國田徑協會提供）中央社記者李晉緯傳真 106年5月23日