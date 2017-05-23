亞青少田徑賽 向嘉莉女子七項摘金中央社 (2017-05-23 20:23)
（中央社記者李晉緯台北23日綜合報導）台灣田徑女將向嘉莉克服生理期不適，在亞青少田徑賽女子七項，以4985分奪得金牌，助中華隊在最後一刻達成賽前預設的6金目標。
亞洲田徑青少年錦標賽，今天持續在泰國的曼谷進行。參加女子七項的向嘉莉，一面得力抗泰國炎熱的天氣，還得一面克服生理期的不適，但她仍卯足全力，在7個項目的成績幾乎排在前頭，僅跳高成績略遜。
向嘉莉在100公尺跨欄以14秒70排名第1，拿下882分、跳高以1公尺55排名第5，拿下678分、鉛球以11公尺49排名第2，拿下627分、200公尺以26秒24排名第1，拿下776分。
另外，她在跳遠以5公尺83排名第1，拿下798分、標槍以35公尺97排名第1，拿下590分、800公尺以2分34秒83排名第2，拿下634分。
經過兩天辛苦的比賽，向嘉莉以總分4985分，奪得女子七項的金牌，這是中華隊在本次賽事的第6金，也讓中華隊賽前6金的預設目標順利達成。1060523
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