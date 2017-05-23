中華職棒聯盟今(23日)召開常務理事會議，主要針對企業審查核定做出討論，而目前已經確定新球團加盟金將是1億2千萬元，而保證金則是3億6千萬元，另外還包括推行基層棒球活動獲建設相關設施1億元，總金額約5億8千萬元。而會議中也討論出相關優惠配套措施，將給予新球團一些選秀權優勢，目前推估要看到新球隊在一軍出賽，可能要等到2020年才有可能。

目前確定的是，母企業必須是成立五年以上的企業，資本額需達新台幣五億以上，而且得是台灣法律認證的股份有限公司，另外還包括非台灣籍不得持有資本總額達50%、需向會長提出股份、股本名稱、地址及所擁有股份比例等細項。

而聯盟也將給予新球團以下選秀權的優勢，包括優先選秀權、額外選秀權，以及比一般球團多一名洋將名額，且可以優先和戰力外選手優先議約。

聯盟祕書長馮勝賢今表示，原則上是希望能直接曾接到6隊，這樣排賽程會比較好排，但一切還是得看市場機制。

而由於聯盟規定，在確定新加盟球團後，第一年必須先參加中職選秀以及擴編選秀，第二年參加二軍賽事，第三年方能加入中職一軍賽事，因此推估最快可能要等到2020年賽季，才有可能有新球隊在一軍中出賽。