中華職棒／蔣智賢敲第13轟 象邦前5局2：2戰平NOWnews今日新聞 (2017-05-23 20:13)
近況都不佳的中信兄弟以及富邦悍將今天在洲際棒球場碰頭，而前5局雙方所有的得分都來自於全壘打，富邦靠著高孝儀的2分砲取得領先，而兄弟則在曾陶鎔和蔣智賢相繼轟出陽春彈的情況下，順利將比數給追平。
在今天比賽首局，兄弟先發鄭錡鴻就遇到了不小的麻煩，被高孝儀給敲出了1發2分彈，接著面對申皓瑋、高國麟所組成的年輕中心打線，又搞成一、二壘有人的局面，所幸他及時回穩，飆出2K化解掉這個危機。
不過「猛象打線」很快在下個半局有所回應，本季無法阻擋的曾陶鎔，逮中羅力一顆低球，從他手中轟出右外野的陽春全壘打，幫助球隊將比數追到只剩下1分差，同時在全壘打榜上，僅落後給隊友蔣智賢1支。
而蔣智賢也不願意讓隊友專美於前，在4局下也補上1發陽春彈，個人本季第13轟出爐，也讓比賽又再次回到原點，雙方以2：2戰成平手。
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