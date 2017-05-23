【大成報記者杜忠聰/臺南報導】臺南文化中心原生劇場將於2017年5月24日(三)19：30舉行臺灣現代民族音樂之父郭芝苑與藝術歌曲之王舒伯特音樂會，歡迎民眾踴躍索票觀賞。此次音樂會特別邀請旅俄鋼琴家陳丘祐與小提琴碩士楊婉婷擔任演出，陳丘祐及楊婉婷兩位老師已在台中港區藝術中心舉辦超過10場的音樂會，本場音樂會他們以藝術歌曲之王舒伯特與臺灣現代民族音樂之父郭芝苑兩位偉大作曲家的作品為主軸，為鄉親們介紹美妙感人，跨越臺灣與歐洲的音樂體驗。演出曲目有: 舒伯特的聯篇歌曲” 美麗的磨坊少女”，流浪者幻想曲；郭芝苑的歌舞劇”鳳儀亭”選曲(郭芝苑室內合唱團演唱)、小提琴作品有”車鼓舞”、”夜深沉”，及鋼琴作品。藝術歌曲起源於浪漫時期的奧地利和德國，歌詞往往取材自偉大詩人的作品。再加上優美的鋼琴伴奏，營造出詩情畫意的絕美氣氛。藝術歌曲之王-奧地利作曲家舒伯特(1797-1828)，一生創作出六百多首藝術歌曲，今年-2017年，就是舒伯特誕辰220周年。臺灣也有一位以臺語譜寫大量藝術歌曲的作曲家-他就是臺灣現代民族音樂之父-郭芝苑，除了臺語藝術歌曲，郭芝苑也為臺灣留下了無數的音樂作品，種類包羅萬象，有:流行歌、歌舞劇、歌劇、獨唱曲、合唱曲、鋼琴獨奏曲、臺灣民謠、臺灣童謠、日文歌曲、鋼琴協奏曲、室內樂作品、交響樂、佛教音樂…其創作數量之豐碩與多元，為臺灣音樂界留下了永恆的典範。5月24日(三)19：30苗栗縣郭芝苑音樂協進會及臺南市政府文化局，邀請大家一起來聆賞這場精彩的音樂會演出。