詹姆斯正在對自己職業生涯第4個總冠軍努力著，G3的低迷讓他飽受質疑，ESPN也再次看衰詹姆斯在總決賽中擊敗有著史上最強陣容的勇士隊，ESPN預測勇士的奪冠概率已經高達92.8%，騎士僅6.3%，詹姆斯再次被推到風口浪尖上，若他無法保持超高的競技狀態，要想第二次爆冷擊敗擁有四巨頭的勇士隊，根本就是痴人說夢，上賽季總決賽的小概率事件，要連續發生兩個賽季，談何容易？這第四個總冠軍，對詹姆斯意味著什麼？巴克利給出了答案。

[巴克利的答案很簡單，現在詹姆斯的3個總冠軍，科比5個總冠軍，在他心中科比的地位還遠超詹姆斯，若本賽季詹姆斯能擊敗史上最強陣容勇士隊，那詹姆斯才能和科比相媲美，在同一位置]巴克利一直都認為總冠軍個數是一名球星偉大的標緻，詹姆斯本賽季若不能擊敗勇士，那詹姆斯在他心中的地位一定是會下降的。那意思就十分明顯詹姆斯若能擊敗史上最強陣容勇士，拿下第四個總冠軍，才能媲美科比，那他要達到什麼高度才能和喬丹談高低？

奧尼爾一同斬獲，這期間明顯是奧尼爾的功勞最大，當然不能磨滅科比的功績，接下來的兩次總冠軍是科比、加索爾、奧多姆一同拿下，科比是當之無愧的領袖，所以這兩次總冠軍對他的地位提升很大。但科比從未面對過像勇士如此強大的陣容，勇士的陣容是史上最強的陣容，有兩名巔峰時期的MVP級別球員，還有兩名聯盟前十五的球員，他們的強大已經超過了當年公牛王朝，球迷們稱他們為「宇宙勇」，詹姆斯帶著兩名聯盟前25的明星隊友要直面擊敗「宇宙勇」拿到第四個總冠軍，才能媲美科比，這不是有些諷刺了嗎？難道詹姆斯上賽季的逆轉總冠軍，沒有彰顯他的偉大嗎？

巴克利眼中，詹姆斯若拿不到六個總冠軍是根本沒有資格跟喬丹談歷史地位的，而且就算詹姆斯拿到了六次總冠軍也無法比肩喬丹，因為喬丹的六次總冠軍是兩個三連冠，並且總決賽無一次搶七，喬丹的統治力，詹姆斯根本無法企及，但詹姆斯要想追趕喬丹的歷史地位，那詹姆斯至少需要先拿到六次總冠軍，而且必須是帶隊拿到，不然詹姆斯一生都無法跟喬丹談高低。

其實在2017年的四大權威媒體對歷史地位的排序都已經將詹姆斯排到了歷史第二，因為2016年總決賽中詹姆斯逆天的表現征服了媒體，科比退役后地位在CBS體育中上升了兩位來到歷史第十，不過其他的依然將科比放在歷史第十二，，老一輩的球星都認為總冠軍才是歷史地位最重要的體現，可那真的是統治力的表現嗎？總冠軍和球場統治力能畫等號嗎？喬丹6冠何談跟拉塞爾11冠相比？

文/顏小白 一點號