陸銀監會主席助理楊家才 遭中紀委調查中央社 (2017-05-23 20:13)
（中央社台北23日電）中共中央紀律檢查委員會官網公告，中國銀行業監督管理委員會黨委委員、主席助理楊家才涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。
根據中國銀監會網站資料，楊家才，男，1961年生於湖北，研究生學歷，經濟學碩士，高級經濟師，現任中國銀行業監督管理委員會主席助理、黨委委員。
楊家才1980年9月至1988年12月任湖北省鐘祥縣糧食局幹部、縣政府財金辦、政府辦科長。隨後便長期在中國人民銀行（大陸央行）的湖北省地方分行工作。
2003年7月至2005年至6月，楊家才擔任中國銀行業監督管理委員會湖北監管局籌備組成員，副局長、黨委委員；2005年6月至2007年1月任中國銀行業監督管理委員會安徽監管局局長、黨委書記。
2007年1月至2012年9月，楊家才調往北京，出任中國銀行業監督管理委員會銀行監管一部主任；2012年9月至2013年5月任中國銀行業監督管理委員會辦公廳主任。2013年5月起任中國銀行業監督管理委員會主席助理、黨委委員兼辦公廳主任。1060523
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