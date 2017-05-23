（中央社記者汪淑芬台北23日電）今年端午連假中間2天的國道免費時段只有2小時，交通部長賀陳旦今天提6理由說，不會用免費鼓勵民眾冒險，做無效分流。



賀陳旦表示，經1年國道車流數據分析，提出6理由：



一、油價跌造成高速公路車流持續成長，連續假期車流是平日1.5倍到2倍，今年端午節也開始實施高乘載管制。



二、都會區生活性車流增加更多，深夜12時，7成都是短途車流，增加免收費不見得嘉惠真正需要的用路人，也難達分散白天車流效果。



三、連假返鄉旅遊多半在下半夜出發，選擇夜間開車，睡飽再上路是較安全選擇。



四、國道車禍死亡數，深夜是其他時段8倍，常因二次車禍或施救不及，有高死亡風險。



五、都會區深夜上半夜仍有許多應酬飲宴遲歸人，酒駕比例比平日高，是危險時段。



六、從車流數據分析更清楚連假交通特性，提早預告讓民眾了解，塞車會漸改善，政府不該用免費手段鼓勵民眾冒險，做無效分流。



賀陳旦去年剛上任，就在端午節連續假期取消實施多年的連假夜間免收費，引起很大爭議，賀陳旦後來坦承溝通不夠，接下來的連假再恢復夜間免費。



不過，賀陳旦一直認為國道不該有連假免收費做法，持續1年蒐集國道車流數據，今年清明假期開始縮短免費時段到每天4小時，端午假期的中間2天，再縮到每天2小時。



賀陳旦相信科學數據表示，只有透過詳細數據分析，提供民眾更充分路況資訊，才能有效做好交通疏導。1060523