（中央社台北23日電）中國大陸國家發改委今天正式宣布，中國大陸國家開發銀行日前已與「印尼中國高鐵有限公司」在北京簽約，向印尼貸款45億美元（新台幣1350億元）興建雅加達通往萬隆的高鐵工程。



中新社報導形容，這段被稱為「雅萬高鐵」的工程，是中國大陸「一帶一路」建設的「重大早期收獲」，並將全盤採用中國大陸高鐵的技術、標準和裝備，是中國大陸高鐵「走出去的第一單」。



雅萬高鐵連接雅加達與爪哇島大城萬隆，被視為東南亞第1條高鐵，全長僅142公里，設計最高時速350公里，工期3年。完工通車後，雅加達與萬隆間的通行時間，將從目前的3到5個小時縮短到40分鐘。



中國大陸與印尼方面曾就雅萬高鐵的融資問題，展開長達20個月的談判。今年4月4日，雙方在雅加達簽署工程統包（EPC）合約，讓先前一度受阻的談判過程取得進展。



中國大陸國家發改委說，雅萬高鐵是「促進印尼經濟發展，造福印尼人民」的交通基礎設施「旗艦工程」。而雅萬高鐵在當地形成的經濟帶，將進一步帶動沿線基礎建設、商業、電子、物流、旅遊產業的開發。1060523