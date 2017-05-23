據香港《文匯報》報導，香港中文大學校友會聯會陳震夏中學教師曾燕紅，於昨日（5月21日）清晨6時攀上世界之巔，成為第一個登上珠峰頂的香港女性。

「做人如果無夢想，同條鹹魚有什麼分別？」曾燕紅經常以此勉勵學生要敢於追夢，更向學生許下要登上珠穆朗瑪峰的諾言。她過去曾兩次征戰失敗，但所謂「言出必行」，她昨日終於第三次闖關成功。

曾燕紅，自2010年至今花了近7年時間努力訓練體能及籌備，在2014年及2015年曾兩度嘗試登頂但不成功。今年4月她辭去教席，為再度登峰做好準備。跟曾燕紅同行的還有另一名香港人吳俊霆。據了解，他們已由峰頂返回七千多米，預計今日會返回五千多米的大本營。

由曾燕紅學生開設的「海拔8848.44米上的課堂」專頁於前天提到，曾燕紅在出發登頂前，曾向隊友借用衛星電話致電香港，與學生聊天幾十秒。曾老師指當時風很大，她會在一小時后「出征」。帖文一出，不少學生、巿民留言為她打氣、加油。

曾燕紅過去在該專頁親自撰寫的第一篇帖文寫道： 「對於學生來說，每個理想都看似遙不可及，再多的鼓勵說話也敵不過每天的挫敗經歷，他們很快便會放棄當初的理想，所以我認為最有效的方法是一路上陪他們走過去。」

曾燕紅曾經的學生梁芷靈，是其中一位最早收到好消息的人。對於任教生命教育科的曾燕紅，7年前跟學生訂立登頂目標，希望以自身的經歷鼓勵學生永不放棄，梁芷靈坦言受到曾燕紅啟發的不只是學生，還有更多素未謀面的人。（文/中新網 圖/綜合南華早報等）