薩克拉門托國王隊，提起這個隊名，大多數球迷只會想起一個名字，那就是德馬庫斯-考辛斯。。。。。。等等，這傢伙不是在本賽季NBA全明星賽后被交易到新奧爾良鵜鶘了嗎？好吧，如今的國王看樣子啥都不剩了，他們自打2006年最後一次亮相NBA季後賽以來，已經長達11年和西部前八無緣，球迷們是有多懷念克里斯-韋伯、斯托賈科維奇、迪瓦茨和邁克-畢比們率領得那支和洛杉磯湖人OK組合奧尼爾科比鏖戰西部之巔的普林斯頓戰隊啊。

但是11年沒進NBA季後賽的國王，希望就在前方。在剛剛結束的NBA選秀抽籤會上，國王幸運地得到了第五號簽和第十號簽，成為30支球隊中唯一一支擁有兩個首輪樂透簽的球隊。今年正趕上選秀大年，國王大可以好好利用這兩個順位，在選秀大會上淘到好寶貝。雖說諸如富爾茨或者鮑爾這樣的基石級後衛不會掉到第五順位，但是像丹尼斯-史密斯、塔圖姆等頗具天賦的年輕好手們同樣可以改變球隊命運。

光憑藉兩個選秀權，國王還不敢說能夠在表妹考辛斯離隊后就殺進NBA季後賽。他們還有一個天然優勢就是球隊的薪金空間。下賽季聯盟的工資帽達到了1.1億美元，但魯迪-蓋伊宣布試水自由市場后，國王下賽季球員合同受保障的薪水總額只有4500萬美元。這讓國王可以向大牌自由人們跑出橄欖枝，也可以進行針對性地交易補強，如果操作得當，他們很快就可以忘記考辛斯的離去，重返久違的NBA西部豪強之列。

（轉自頭條號：Jordan）