騎士終於吃到了敗仗！日期:5月22日，騎士在克利夫蘭主場球館迎戰來訪的凱爾特人。系列賽前兩場客場拿到2：0領先的騎士，顯然有所輕敵。他們在一度領先20多分的情況下，遭到了凱爾特人的頑強反擊。最終，靠著布拉德利終場前的一記絕命三分，凱爾特人險勝騎士。

本場比賽，凱爾特人遭遇的困難可想而知：主場連輸2場，而且第二場輸給了騎士44分；球隊核心控衛以賽亞-托馬斯因傷缺陣。加上客場作戰，幾乎沒人認為綠軍能夠贏下G3。更多的觀點是，騎士這輪系列賽，又要橫掃對手了。然而，凱爾特人的頑強卻出乎了所有人的意料。在半場落後16分的情況下，凱爾特人下半場發動了反擊，並最終實現了從騎士身上搶到一勝的目標。

布拉德利無疑是本場比賽的英雄。他全場得到了20分3籃板4助攻2搶斷，命中了又一記的絕殺三分。為什麼說又呢？因為在上賽季的一場常規賽中，布拉德利同樣用一記壓哨三分球絕殺了騎士。詹姆斯成為背景的比賽不少，但是同一個人，同一種方式讓詹姆斯成為2次背景的，確實是罕見。

除了布拉德利之外，綠軍小將馬庫斯-斯瑪特本場的表現同樣搶眼。他本場頂替小托馬斯首發，14投8中，其中三分球10投7中，掠下27分5籃板7助攻2搶斷，其中，得分和助攻數都排在全隊榜首。布拉德利和斯瑪特的聯袂出擊，終於破了本賽季騎士季後賽的不敗金身！

不過，有兩個人卻要陷入尷尬之中。其中的一個便是因傷缺陣的托馬斯。在賽前普遍的預計中，托馬斯的缺陣被認為是騎士橫掃綠軍理由的一部分，然而，凱爾特人全隊卻完成了打臉。托馬斯對於凱爾特人，到底是什麼樣的存在呢？客觀地說，托馬斯是個進攻利器，但也是個防守黑洞，如果他的進攻不能抵消防守缺陷的時候，他實際就是起的負作用。在對陣騎士的系列賽中，托馬斯就受到了針對性的防守，得分效率遠遠低於其常規水準。這其實也間接反映出一個問題：托馬斯還遠遠算不上聯盟頂級球星，他充其量也就是個普通的全明星球員而已。

如果從奪冠的角度看，托馬斯不是大當家的人員，他做個二當家會更加合適。而且，基於他的能力、特點以及年齡來看，他並不是綠軍長期規劃中的球員。去年，就有關於交易托馬斯的流言傳出，但最終因為籌碼不合適沒能成行。雖然只是個流言，但這也間接反映了托馬斯在凱爾特人管理層眼中的地位。

除了托馬斯，還有一個人會感到尷尬，那就是富爾茨。在綠軍獲得2017年選秀狀元的時候，作為狀元大熱門的富爾茨曾說，他認為自己很適合凱爾特人，而且和托馬斯會成為很好的后場組合。

富爾茨的這番話或許只是對小托馬斯的尊重，但言者無意，聽著有心，富爾茨的潛台詞就是，請布拉德利交出他現在的主力位置。這讓布拉德利情何以堪？雖然他確實只是藍領的身份，但好歹也是SG位置上最頂尖的防守者，以及一個水平線之上的三分射手。3D型球員，如今的身價可都不算低，等布拉德利合同到期后，簽一份年均薪1500萬以上的合同毫無壓力。這麼優秀的一個藍領，怎麼就被一個還沒打過一場NBA的菜鳥給搶走了先發？

不管富爾茨是否話中有話，但顯然，他已經選擇了自己的隊列。問題是，明年的夏天，留在凱爾特人隊中的，是小托馬斯，還是布拉德利呢？

布拉德利的這記絕殺三分，實在是給凱爾特人扔下的一枚深水炸彈啊！

（轉自頭條號：何氏佬侃球）