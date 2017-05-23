歷史上還沒有3-0領先翻盤過的戰例，而經歷去年總決賽的慘痛教訓后，庫里已經明白了勝利不落入口袋，什麼都有可能發生。而在聖安東尼奧的第四場，他成為球隊最有侵略性的一個，獨得36分5籃板6助攻。

勇士開局讓湯普森先攻，效果並不理想。而庫里隨即接過進攻，垂死掙扎的馬刺球員身體對抗給得極大，而庫里也毫無懼色，連續利用突破上籃取分，他的前8分都來自突破。

庫里上半場的三分命中率並不高，前6次出手只有1次命中。不過他投的多是空位的三分，找回手感只是時間問題。首節還剩2分29秒，伊戈送出好球庫里頂著防守外線出手，籃球穩穩鑽入籃筐。

庫里次節過半上場，勇士一度領先19分。利文斯頓和格林怎麼投怎麼進，讓勇士一直沒什麼分差的壓力。半場結束前1分33秒，庫里三分再中，這讓他的季後賽三分球命中數達到292個，追平科比。

下半場開始庫里成為誘餌，連續助攻克萊和麥考三分命中。6分01秒接到格林的傳球三分上籃得分后，勇士領先18分。身經百戰的勇士並不怵對手的反撲，助攻格林三分命中后，庫里自己三分再中。末節馬刺仍在不停撕咬，加索爾造李文犯規兩罰全中后，馬刺只落後13分。而庫里隨即三分再中，勇士再度領先16分。

整場比賽庫里大多數時候都是板起嚴肅的臉孔，直到最後鎖定勝局時才露出燦爛的笑容。去年總決賽的失利是庫里的遺憾，現在是時候去翻過這一段了。

來源：NBA官網