日期:5月24日10點，2017年蘇迪曼杯1A組中國隊與泰國隊的比賽將在澳大利亞黃金海岸的卡拉拉室內體育館進行。由於同組的中國香港隊連輸兩場確定出局，這意味著國羽與泰國隊已提前確定晉級八強。雖然沒有了競技壓力，但對於首場比賽暴露出不足的中國隊而言此役仍不可放鬆。在蘇杯劍指32連勝，不容有失！

國羽首戰中國香港隊，在將林丹和「南風」組合張楠/傅海峰派遣出場的情況下平穩的贏得開門紅，不過混雙世界排名第一的「圍城」組合鄭思維/陳清晨卻意外敗給了鄧俊文/謝影雪。這次輸球雖然沒有影響大局，不過卻給國羽敲響警鐘，在外界普遍認為女單和女雙是球隊軟肋時，混雙和男雙同樣不可掉以輕心。就如同林丹賽后所言：現在的隊伍優勢沒有以前那麼牢固了。

泰國隊小組賽首戰則是3-2艱難擊敗中國香港隊，五場比賽總耗時4小時15分鐘，正好比中國隊用時多了1個小時，他們是在男雙、女單和混雙三個單項上搶得分數最終贏下比賽。其排兵布陣除了女雙外其餘都是盡遣最強的選手出戰，就是要拼掉中國香港從而確保出線權。這也意味著在面對中國隊時，泰國隊不需要承受晉級的壓力。

這是國羽繼2015蘇迪曼杯小組賽收官戰與泰國隊交鋒后，雙方的再次遭遇。兩年前中國隊是以5-0的比分力擒對手，不過誰都不會忘記第一場男雙「風雲組合」蔡贇/傅海峰在先輸一局的情況下大逆轉，尤其是決勝局曾以16比19落後最後是連搶5分完成翻盤。同樣在混雙比賽，劉成/趙芸蕾也是以逆轉的方式三局大戰擊敗普尼迪蓬-潘普佩克/普蒂塔-素帕猜恭。可見泰國隊並非善類，2013年闖入蘇杯四強就是明證。

兩年前在蘇杯小組賽階段國羽就是兩場比賽進行了較大幅度的人員調整，此次「雙核」教練夏煊澤和張軍恐怕也會對出場陣容進行一定程度的調整。譬如男單，就有可能安排里約奧運會男單冠軍諶龍出場，如果泰國隊依然安排男單一號坦農薩克，那麼對於諶龍來說就是一次絕佳的復讎機會，今年全英公開賽上坦農薩克便終結了之前在兩人交鋒時10戰皆負的尷尬記錄爆冷戰勝諶龍。

另外，魯愷/黃雅瓊這對本賽季狀態大熱保持外戰全勝記錄的混雙組合有望獲得「實戰熱身」的機會，若泰國隊依然安排讓德差蓬/沙西麗出場，那麼此役將非常值得期待。男雙，希望「雙塔組合」李俊慧/劉雨辰登場亮相，以便讓拒絕承認自己是老隊員的「寶哥」傅海峰得到充分的休整時間；而女雙是由陳清晨/賈一凡，還是由黃東萍/李茵暉抑或其他組合出戰需要看近期的訓練狀態來定，至於女單，泰國隊無論是否收起拉差諾-因達農，國羽都應該給何冰嬌或者陳雨菲實戰鍛煉的機會。從整體實力來說，中國隊還是要比泰國隊強的，擊敗對手以兩戰全勝的戰績迎接淘汰賽階段的比賽也是情理之中的事情，只不過想要如願達成目標，需要每一位國羽將士們去拼每一戰、每一局、每一分！（Amber）