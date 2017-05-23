服務基層要好騎 礁溪贈313輛鄰長腳踏車台灣好新聞報 (2017-05-23 19:28)
記者陳木隆／宜蘭報導
礁溪鄉公所為感謝鄰長不辭辛勞，為村鄰居民奔走服務，23日由鄉長林錫忠發給全鄉313位鄰長每人一輛腳踏車，讓鄰長們往後在協助政令推行及基層服務等工作，更為靈活與便捷。
礁溪鄉公所指出，鄰長是最基層的服務人員，平日與村民關係最為密切，舉凡政令推行、民意反映、發放各項宣導品、選舉公報、通知單等皆因鄰長奉獻心力，方能順利進行，且鄰長為無給職，必須具有熱心公益、無私奉獻的精神。
又指出，林錫忠鄉長上任以來，一直關心重視村鄰基層事務，常感念鄰長辛苦為民服務，為使鄰長能更方便提供周全服務，防止腳踏車失竊，特請礁溪警分局偵察隊製作防竊辨識條碼，每一台腳踏車都有專屬身分證。
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