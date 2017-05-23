記者林彥斌 李介蓉／新竹報導

位在新竹市香山區牛埔南路與育德街交叉口的香山行政大樓，103年11月開工，預計今年完工，不料卻在3月底發生承包機電部分的廠商不預警宣布破產，導致工程進度落後，受到許多議員的關注，今天新竹市議會市政考察第一站，雖然市政府已著手辦理中途結算及後續招標作業，多位議員紛紛提出他們的看法。

發言過程中，雖然有幾位議員說話分貝提高了點，但大家都是求好心切，希望能給期盼已久的民眾早日能有新大樓使用。經過一番發言後 議員們提出相當多的建議，由於時間有限，議長針對香山行政大樓的部分發表2點結論，要求市府務必在預定期程內完工。

香山行政大樓主體建築的進度已達87％，但機電部分由於是接續工程，擔心降低廠商投標意願，市長也特別囑咐市府團隊，對於議員的寶貴意見一定要詳細記錄，也交辦工務處加快腳步，務必要讓香山行政大樓如期、如質的順利完工。