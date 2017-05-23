記者陳昭宗／雲林報導

雲林縣政府近年積極與學術單位進行資源整合，由縣長李進勇與率建設處長蘇孔志、勞工處林慧如、農業處長張世忠、教育處長梁恩嘉、計畫處長曾元煌，前往中興大學與校長薛富盛簽署策略聯盟合約書，未來雙方將以策略聯盟合作方式整合跨域資源，建立支援體系，提升夥伴合作關係與競爭力。

縣長李進勇指出，雲林縣是農業縣，除了農業首都建設外，也著重發展綠能首，均需學術界提供更多的資源，過去與雲林在地的科技大學建立合作的關係，今日則跨域到台中與中興大學簽署策略聯盟合約書。中興大學以農立校，農業領域是強項，加上地緣關係和雲林縣接近，未來不管人才資源、研究成果的運用，都能快速建立，因此對於今天簽署合約書相當期待。

中興大學校長薛富盛表示，雲林縣是中興大學簽署策略聯盟中相當特殊的縣分，因為農業產值全台最高，校方過去在農業科技方面與東南亞、非洲均有合作關係，除了農業、生物科技外，管理、工程等均有豐沛的能量，如能以中興大學學術能量，協助雲林縣整體發展，對社會將有正面的影響，也讓未來合作更緊密。

雲林縣政府近年來積極建立與學術研究單位的夥伴關係，除了於縣內與雲科大、虎科大與環科大成立「官學合作聯繫平台」，讓各大專院校在區域發展上扮演地方智庫，作為建設的助力，該平台運作一年多，對縣內的政策與研究發展也帶來不少成效。今年初雲縣府也曾與虎科大簽署策略聯盟意向書，目的在強化在地產學鏈結，人才在地培育訓練及留用，協助地方產業升級發展，協助區域整合。

中興大學以農立校，歷史悠久且具聲譽，是中部地區的頂尖研究型大學，具備農業生技、食品安全、綠色能源等專業師資與創新技術，該校除地理位置鄰近雲林縣，雙方交流便利，且其專業領域與雲林縣未來發展契合。此次策略聯盟合作內容聚焦於推動綠能、產業科技、農畜及食品生技、產學合作等議題，在官學雙方合作基礎下，作為擴展產官學三方合作的開端，共同促進政策、學術與產業的整體發展、升級與創新，發揮策略聯盟合作之最大效益。