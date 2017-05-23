NBA／尚未康復 Kerr冠軍賽恐繼續缺席NOWnews今日新聞 (2017-05-23 19:30)
以12連勝不敗之姿晉級總冠軍賽的勇士氣勢如虹，但眼下仍有一隱憂，因背傷併發症而缺席多日的總教練Steve Kerr健康狀況仍未改善，屆時恐怕也無法在冠軍賽場邊看到Kerr執教的身影。
根據《ESPN》的消息，Kerr雖然現在都會跟著球隊一起移動，但其實這樣會造成他的身體相當不適，對於他的康復進度有非常不好的影響。
至於Kerr本人對此則表示：「只能每一天持續觀察復元的狀況。」Kerr從首輪季後賽面對拓荒者第3戰開始便缺陣至今，不過勇士在代理總教練Mike Brown的帶領之下依舊一路連勝。
勇士老闆Joe Lacob則表示Kerr想休息多久、便能休息多久：「他（Kerr）是非常棒的教練、也是非常棒的朋友，我在之前曾告訴他我現在除了總冠軍之外什麼都不會想，他可以用任何方式來幫助球隊。」
Lacob表示Kerr即使只是隨隊移動、在休息室裡觀看比賽也能為勇士帶來非常大的幫助：「他還是在這裡伴隨著這支球隊，這球隊每個地方都有他的蹤跡，只是他沒有坐在板凳上而已，但我不會覺得他沒有在這支球隊身邊。」
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