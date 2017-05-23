【台灣醒報記者鄭羿菲台北報導】面對不適當的性別平等教材，全國家長紛紛覺醒串連（覺長）要求執政者重視，「高雄國小三年級就在教育孩子認識保險套，完全不考慮適齡性。」家長們23日在論壇上指出，性平宣導人員常以不恰當的方式教育孩童，今要求教育部須規定具備師資證者才能教。長期主張婚姻平權立場的國民黨立委許毓仁也承認，「性平教材確實有問題，教育部應修改不當內容。」

家長要覺醒參與

「若刑法制定與16歲以下的孩童發生性行為無論是否願意都有罪，是基於保護孩子的立場，為何卻要在性平教材中教育16歲以下的孩子『探索』情慾。」台北市國小學生家長聯合會法律顧問吳孟玲23日在「全國家長性平教育審議教材高峰論壇」上表示，這些探索動作的負面效果都不是立委、專家及官員所要背負，最終辛苦的是「家長」，那麼家長就必須覺醒參與教育內容。

吳孟玲指出，《教育基本法》、《國民教育法》、《聯合國世界人權宣言》及兩公約都賦予家長參與教育的權利，包括教程制定、教材審核等。

地方不願正視不當

「性平宣導人員必須要有師資證，否則就算課本正確，教導的方式也將誤導學生！」剛退休的教師、台北市家長代表李惠蘭指出，在教育現場經常看到沒有師資背景的人員入校宣導性平教育，但所使用的言語、方式卻非常不恰當。高雄家長聯盟代表洪志和指出，「高雄市港和國小在三年級，就教孩子認識保險套，根本沒有考慮對幼齡孩子是否適當。」

「高雄市教育局對家長的反應根本不理不睬，原因就是得到『性平教育評比第一』的評鑑。」洪志和說，教育局總共舉辦6場次的分區家長座談會，第一場邀請50位市民參加，但受邀的對象只有不到10位是家長，其他全是年輕人；第二場在旗山，結果家長反映問題，官員卻只回應：「會將問題帶回教育部。」他氣憤地說，「這算是什麼家長座談會？」

不願具名的宜蘭家長代表指出，生物課本上都說性別分男女，但性平教材卻說孩子自己能決定性別，教育內容相互矛盾、不當，教育部能說明到底是哪一本課本教錯了嗎？她接著說，性平教材中還提到「動手術勇敢做自己」，但卻沒談及變性的危險性及不可逆性，如此不平衡的教材根本不適當。

教育部應有擔當修正

「現在的性平教材確實有問題，無論挺、反同婚立場的團體都有提到教材內容的問題，這些不當的內容與教材有修改的必要。」挺婚姻平權立場的許毓仁也坦言，他願意在教育的立場堅持應改變不當內容，且每位老師必須被賦予正確的知識再去教導學生，而教育部也要勇於承擔。