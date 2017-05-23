（中央社記者張淑伶上海23日電）中國大陸圍棋職業9段棋手柯潔今天起與谷歌人工智慧（AI）系統AlphaGo進行3輪對決，首局落敗。但柯潔曾說，AI改變了他的下棋態度。



柯潔是浙江人，1997年8月生，還未滿20歲。他的父親是名圍棋迷，因此柯潔從小就對圍棋耳濡目染。



根據公開資料，柯潔的成長史幾乎就是各種圍棋界參賽史，第1次拿下大陸全國冠軍，是在2007年的全國少年兒童圍棋錦標賽上。



他6歲學棋，只用了11年就拿到世界冠軍，18歲成為史上最年輕的三冠王，圍棋就是他的全部。但柯潔後來說，和AI相比，人類棋手的進步簡直像蝸牛一樣。



因為年輕，柯潔在圍棋界有時也顯得特別張揚、敢言，他的微博粉絲超過340萬，常用生活化的語言和粉絲互動。去年底他甚至在微博上發文表示，希望大陸圍棋甲級聯賽永不存在欠薪事件，並證實自己曾被欠款人民幣30萬元（約新台幣132萬元）。



去年3月南韓棋手李世石敗給AlphaGo時，柯潔曾因一句「AlphaGo贏得了李世石，贏不了我」爆紅。後來他說，自己有時候是刻意表現得張揚，因為必須想辦法讓更多人關注圍棋，「獎金10年能漲個2萬就不錯了，房價漲了10倍不只」。



4月份出刊的「南方人物周刊」以柯潔為封面，探討人工智慧對職業棋手的衝擊。



這篇報導說，柯潔作為職業棋手，體會到「悟」非常重要，而天賦和勤奮只是最基本的。他進入大陸國家隊時，一心想超越當時最厲害的棋手，「從來沒想到，自己一生最大的對手竟然會是電腦」，而幾次敗給AI的經歷，也多少改變了柯潔。



柯潔2016年12月30日下午4時15分、4時48分、2017年1月3日晚間10時13分在圍棋網路平台中和AlphaGo的升級版Master進行了3局對戰，全都落敗。



報導說，柯潔以前非常在乎勝負，希望自己一直贏下去。但經歷AI衝擊後，很多事看得更開，「哎，輸就輸吧，只要我盡力過」。



也因此，柯潔更能體會「活在當下」的意思，一方面要下好與人類棋手的比賽，一方面要迎戰不斷升級的圍棋AI， 「就算無法戰勝，也要鼓起全部勇氣」。



柯潔還說，一般人很難成為他的對手，能夠碰到AI這樣強勁的對手，「這種感覺其實非常奇妙」。



AI出現之後，柯潔更體會到圍棋棋局的浩瀚，「自己對圍棋的認識可能1%都不到」。1060523