Hito流行音樂獎 林俊傑率管弦樂開場中央社 (2017-05-23 19:37)
（中央社記者鄭景雯台北23日電）2017 hito流行音樂獎6月4日在台北小巨蛋舉行，今年共有42組藝人接續演唱，歌手JJ林俊傑率管絃樂團霸氣開場，而頒獎典禮是首次結合AR擴增實境科技，虛實融合。
2017 hito流行音樂獎今年有42組藝人輪番演唱，頒獎典禮首度採用AR擴增實境與MR混合實境，將虛擬影像及現實世界場景融為一體。
林俊傑的表演將結合最新科技，帶領28人管絃樂隊在舞台上霸氣開場。歌手Bii畢書盡回歸深情王子路線，將帶來6首重新編曲抒情組曲。
入圍本屆最受歡迎新人的鼓鼓之前參與快閃活動時曾提到，會認真準備參與頒獎典禮表演，多才多藝的鼓鼓為hito流行音樂獎，特地再次重新編曲招牌動感歌曲「嗯哼」，將搭配鋼琴彈奏演出。1060523
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