（中央社記者盧太城台東縣23日電）台東高商學生潘明皓家中成員包括母親、有5人智障或喑啞，只有他正常，他不認為生長在逆境，反而覺得「家人們很可愛」。



台東高商推薦的觀光科學生潘明皓獲選今年總統教育獎。他除了學業和證照成績亮眼外，也參加志工社，擔任副社長，平常會到養護之家陪老人。



學校說，明皓的媽媽就讀國中時認識抽菸喝酒染毒的男人，她也跟著染毒，導致精神及智能都出問題，生下弟弟中度智障且不會說話。



後來媽媽的男人跑了後，明皓、弟弟和媽媽回娘家，外祖父是肢障，外祖母中度智障，舅舅重度智障，「一家6口，5人領殘障手冊」。



潘明皓說，外婆中度智障，但在他眼裡「阿嬤很能幹」。每天推著破車撿破爛，他經常跟阿嬤出去，有時候會被一群人拖到無人處，嘲笑、拳打腳踢，阿嬤則會喊破喉嚨趕走那些小孩，「阿嬤是我最堅強的後盾」。



明皓說，我的家人雖然都不聰明，有的不會說話，有的腳不方便，但他們都善良，行為窩心，每一位都是他的人生課題，「家人都很可愛」。



潘明皓相當樂觀，不認為自己身處逆境，教務主任陳姿妤說，明皓獲悉學校推薦時，他驚訝地說「這只是家人之間的愛，這樣也能被表揚喔？」，學校老師聽了都快掉眼淚。



今年7月畢業，潘明皓決定立即投身軍旅，當志願役士兵，每個月薪水有3萬多元，減輕家裡的經濟負擔，未來將到大學進修特教系，希望當特教老師，將自己的特殊家庭經驗，幫助需要的孩子。1060523