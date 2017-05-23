那些對勇騎大戰第三季翹首以盼的人，這下知道了，他們的騎士隊總算也是可以被擊敗的了吧。111：108，在沒有以賽亞-托馬斯的情況下，綠衫軍依靠一個幸運的絕殺將他們斬於自家門前。

凱里-歐文和凱文-樂福加起來僅用了31次出手就得到了57分。騎士隊整場比賽多得到了24次罰球機會，全隊39次三分球出手，命中率高達41%。而且因為籃板痴漢特里斯坦-湯普森的存在，他們的出手中有28.9%都變成了二次進攻的機會。

所有這些統計數據讓騎士隊看上去都像是個贏家。然而事與願違，他們不僅輸掉了比賽，而且是輸給了一個沒有了托馬斯就幾乎不會打球的球隊。

本場比賽給人留下最深刻印象的莫過於凱爾特人井然有序的進攻戰術執行了。即便在落後的時候，他們也打得有條不紊。以馬庫斯-斯瑪特為首的綠衫軍今天表現出了極大的耐心。當時機來臨，凱爾特人主教練布拉德-史蒂文斯用每一次暫停和戰術布置幫助他們渡過了難關。

最後關頭三次暫停的戰術安排說明了一切。當托馬斯在場的時候，讓他去撕破對手的防線就已經夠用了。而當他不在的時候，凱爾特人的戰術體系就派上了用場。

首先是在比賽不到一分鐘時的這個暫停。霍福德的掩護讓球順利的發了出來，接下來他順勢給底線的斯瑪特又做了一次掩護，幫助後者成功的從底線溜到了左側45度。雖然湯普森強硬的防守令霍福德的要位並不是很順利，但是此時強側的進攻空間基本已經被清空了。

霍福德接到球后完全可以從右側中低位開始強吃對手。看到這一點后，原本埋伏在強側底角的布拉德利也兜去了弱側底角。最終我們就看到了下面這個情景。通過跑動，在三分線以內三分之二的區域內，騎士隊沒有任何協防的可能。痛快的一對一。當然最後的結果是霍福德輕鬆得手。

短短十幾秒之後，史蒂文斯又安排了另外一個戰術。斯瑪特將邊線球發給布拉德利之後，迅速的沖向後者，為他做了一個結實的掩護牆。大多數情況下，兩個後衛之間的擋拆是很容易被輪換防守化解掉的。但是由於這次擋拆的掩護人是發球隊員，他的防守人JR-史密斯在球發出去后似乎還在尋找自己的防守對象，完全沒有料到擋拆一事，因此在這次防擋拆的過程中將輪轉的事情忘了個乾淨。

在斯瑪特的掩護下，布拉德利非常輕鬆的就衝進了油漆區。他這次出其不意的突破頓時攻破了騎士隊的防線。當布拉德利跳起功籃的時候，四名騎士隊的防守人不約而同的撲回內線，而此時凱爾特人的三名外線投手已經全部就位，強側底角的傑-克勞德，弱側底角的約納斯-傑雷布科以及牛角位的霍福德，傳給哪裡都是大空檔機會。

根據場上的情況，布拉德利將球傳給了最順手的傑雷布科。這次戰術唯一失敗的地方在於傑雷布科的大腳，讓一次成功的三分機會活生生的變成了兩分。

在常規時段還剩10.7秒的時候，雙方戰成108平。此時雙方的任何一個失誤都有可能斷送整場比賽。因此，在確保不會輸球的前提下，大部分教練會以一個穩妥的一對一單挑來結束比賽。把球交給你信賴的得分手，一次後仰跳投或者撤步跳投，就算進不了還有加時賽可以打。

史蒂文斯自然也懂得人之常情，然後皮球被發到了斯瑪特手中。一對一？防守他的可是詹姆斯……然而此時布拉德利已經在不知不覺中發動了他們的戰術。

注意，是不知不覺。

因為在邊界球擲出后的前三秒里，其他四名凱爾特人球員，根！本！就！沒！動！完全擺出了一幅，看你單挑好了的姿態。布拉德利，克勞德和霍福德更是雙手叉著腰一幅擺出了一幅「你行你上啊」的架勢。然而當時鐘走破7秒，布拉德利和克勞德大概是對了一個眼神，迅速的動了起來。

布拉德利衝到底角為克勞德做了個掩護，後者直接切向了籃下，並帶走了全部的兩名防守人。隨後布拉德利悄悄的兜回了左側45度三分線外，而此時霍福德也已經為他做好了掩護。

當空檔出來的同時，還在安靜拍球的斯瑪特將一切看在眼裡。人到球到！

接下來就是練習中的標準動作了，布拉德利在接球的同時調整腳步，眼睛瞄筐，屈膝，起跳，皮球在最高點處離開指尖，劃出一道完美的弧線。

雖然最終皮球磕磕碰碰，幾乎碰到了籃筐幾乎每一個角落，但還是進了。時間還剩0.1秒。比賽就此終結。

一支剛剛失去了當家球星的球隊，面對擁有季後賽最強力球星的騎士隊，在關鍵球的拉鋸戰中最後勝出，這是團隊的勝利，也是籃球戰術的偉大勝利。

在接下來的比賽中，他們能將這種精彩的比賽延續下去嘛？專籃已經忍不住在等待下一場比賽的開始了，你們呢？

（轉自頭條號：專籃）