傳安全威脅 維珍航空飛倫敦航班遭淨空中央廣播電台 (2017-05-23 18:24)
維珍航空(Virgin Atlantic)表示，公司一架從杜拜(Dubai)飛往倫敦(London)的班機今天(23日)因為出現維安威脅遭到淨空。
公司透過聲明指出，編號VS401航班的機上乘客在杜拜國際機場(Dubai International Airport)「暫時下機，以進行額外安全檢查」。
維珍航空提到，「這只是預防措施，因為客戶與機組員的安全是我們的第一要務。」他們並稱這架空中巴士(Airbus)A330型客機面臨的威脅「不可信」，但未多作說明。
杜拜國際機場則表示，這架班機在「杜拜警方與航空公司的緊密配合下」進行額外安全檢查，飛機原訂當地時間下午1時45分(台灣時間下午5時45分)起飛。
杜拜機場傳出此一維安事件的同時，英國曼徹斯特(Manchester)22日晚間才發生音樂會遭爆炸攻擊案，引發年輕歌迷驚慌，並造成22人罹難。
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