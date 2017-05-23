曼城購物中心疏散 目擊者聽見巨大聲響中央廣播電台 (2017-05-23 18:52)
英國曼徹斯特(Manchester)的阿達爾購物中心(Arndale shopping centre)今天(23日)疏散中心內的顧客與員工，目擊者指出，他們聽見一起「巨大聲響」。
路透社1名攝影記者目擊說，數十人匆忙跑出購物中心。他並表示：「許多人手拉著手跑出購物中心。」
但路透社稍後指出，阿達爾購物中心在進行疏散後不久，已恢復營運，離開購物中心的員工也逐漸返回工作崗位。
大曼徹斯特警察局(Greater Manchester Police)正就這起「巨大聲響」展開調查。
另外，就在阿達爾購物中心進行疏散的前一天晚上，美國歌手亞莉安娜(Ariana Grande)22日晚間在曼徹斯特舉辦的演唱會遭到炸彈攻擊，造成包括多名兒童在內至少22人死亡，另有59人受傷。
英國警方表示，這起炸彈攻擊案是由1名男性自殺炸彈嫌犯，引爆手中的炸彈裝置而釀成的災禍。警方目前正在調查這名男性是否為1人犯案，或是還有其他共犯。
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