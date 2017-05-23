義大利黑手黨頭子 西西里當街遭槍殺中央廣播電台 (2017-05-23 19:00)
英國「衛報」(The Guardian)報導，義大利一名黑手黨(mafia)頭子22日在西西里(Sicily)街上騎自行車時遭到槍擊身亡。隨著危險份子已紛紛入獄，近幾年來當地這類暴徒殺人行為已變得相對罕見。
現年67歲的達伊諾帝(Giuseppe Dainotti)22日沿著西西里首府巴勒摩(Palermo)街道騎自行車時，被人朝頭部開槍。而將近25年前，知名反黑手黨法官法柯尼(Giovanni Falcone)也是在西西里島公路上遭遇爆炸攻擊死亡。
犯罪現場畫面令人想起巴勒摩數十年的暴力史。畫面中，達伊諾帝的遺體被以床單覆蓋，只露出鞋子，他騎乘的白色自行車則倒在一旁。
巴勒摩檢察官羅伏(Francesco Lo Voi)表示，這起殺人案提醒義大利人，黑手黨「柯沙諾斯特拉」(Cosa Nostra)現在或許已經沉寂，但距離被打敗還很遠。
他說，「當有些人聲稱黑手黨不復存在，或是已經被摧毀時，總是會發生事情證明它還在。」
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