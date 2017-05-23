（中央社記者汪淑芬台北23日電）今年端午節4天連假，中間2天國道免費時段各只有2小時，昨天遭立委批小氣、奇怪及上路更不安全。交通部長賀陳旦今天說，這是給夜間睡飽再上路用路人的一點心意。



交通部上週公布今年端午節連續假期國道疏導措施，國首免收費時段有兩種，27日與30日，也就頭尾兩天是0至5時，28日與29日是清晨3至5時。



賀陳旦今天下午親自主持記者會再次說明，他說，假期中間車流原本就是頭尾2天多，也不必有太長免費時段，交通部的決定一點不奇怪。



另從歷次連假車流顯示，夜間車流7成都屬於都會區短程，利用夜間返鄉的車流，多半睡飽後利用下半夜出發，對這些用路人，因這可避開上午7時的龐大車流，清晨3至5時免收費，算是交通部一點心意。



此外，昨天有立委擔心3到5時國道免收費的做法，有人會打完麻將再上路，也有立委說，這段時間是最疲倦時候，更不安全。



賀陳旦說，他相信可能有人真的會打完麻將再上路，但他相信交通部蒐集的資訊是多數用路人的習慣。1060523