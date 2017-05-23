在英超末輪和水晶宮的比賽中，曼聯新秀安赫爾-戈麥斯替補出場，成為了俱樂部歷史上第一位代表一隊出場的「00后」球員，另外，他也是繼鄧肯-愛德華茲后曼聯俱樂部最年輕的出場球員。

在社交網路上，戈麥斯貼出了一張十年前的照片，那是在2007年，當時只有6歲的他和魯尼合影。在旁白中，戈麥斯寫道：「十年後……一切皆有可能」，「上帝的意願」。

巧合的是，本場比賽第88分鐘，戈麥斯替補登場時，換下的正是魯尼，相隔十年時光的合影與換人，講述著曼聯俱樂部內一個關於傳承的故事。

「顯然，這是夢想成真，」戈麥斯對曼聯電視台說，「自從六歲的時候我就在曼聯了，一直在努力向上，這也是每個人的夢想。我想感謝主教練讓我坐上替補席，還讓我出場，還要感謝俱樂部所有工作人員，以及所有幫過我的人。」

同樣是十年前，6歲的戈麥斯被堂兄納尼領著，來到C羅的面前，三人留下了合影，如今，這個在照片中微笑的小蘿蔔頭，已經成為了曼聯U18隊的年度最佳球員得主，他的曼聯之路已經走了十年，而且還將堅定的繼續走下去。

（legion）